DIGITIMES研究中心觀察，汽車相關廠商於2023年CES展示重心為電動車款與車內應用，如Sony Honda Mobility、福斯(Volkswagen)、Stellantis皆發表純電動車款，奧迪(Audi)、博世(Bosch)、Panasonic展示車內安全及娛樂產品。同時，車廠亦深化與科技大廠間的合作關係，凸顯未來汽車科技的跨領域發展趨勢。

Sony Honda Mobility結合Sony感測與影音優勢及本田造車能力，於CES發表Afeela品牌首款純電動概念車。福斯展示ID系列第六款量產車ID.7，搭載智慧出風口，省去葉片設計。Stellantis旗下品牌Ram採STLA Frame硬體平台，推出1500 Revolution概念車，採800V架構，預計2024年量產。

車內應用方面，奧迪將Holoride VR遊戲導入車內，為後座乘客增添娛樂享受。ZF與Panasonic分別推出發熱安全帶(heat belt)與省電音響系統，幫助延長電動車續航力。博世為車輛共享移動情境，設計RideCare車內監控系統，整合安全通報功能與雲端客服平台。

不少廠商亦於CES展會期間發布商業合作關係，如高通Snapdragon Digital Chassis系列晶片獲本田、雷諾(Renault)等車廠採用，Google高精地圖(HD map)將導入富豪(Volvo)與Polestar車款，Magna與LG電子(LG Electronics)拓展合作關係，大陸集團(Continental)則與電腦視覺晶片業者Ambarella合研自駕系統。