大陸環球網18日報導，美國前國務卿季辛吉17日視訊出席達沃斯世界經濟論壇2023年會論壇，談及中美關係時指出，中美有必要採取有限和具體的措施，改善關係。

報導表示，季辛吉稱，中美都有必要採取有限和具體的措施，改善這世界兩大經濟體之間關係。他說，從長遠來看，華府和北京應該權衡兩國發生衝突的風險，這兩個國家不僅在發展人工智慧方面有競爭，也都是擁有核武器的國家。

季辛吉提到：「各方都需要思考如何能夠應對武器破壞性對人類生存的威脅，以及如何在武器被使用時意識到這一點。」

外媒報導，季辛吉說，對於台灣問題，雙方應避免採取暗示「即將攤牌」的行動和冷漠的威脅性語言，從而為對話創造條件。

綜合外媒報導，在俄烏衝突，季辛吉轉變之前想法，認為烏克蘭加入北約，可能是俄羅斯入侵的適當結果，同時他再次呼籲通過談判解決俄烏衝突。

「在這場戰爭之前，我反對烏克蘭加入北約，因為我擔心它會啟動我們現在看到的進程。」季辛吉說，「既然該進程已到了這一程度，在這種情況下，有關烏克蘭保持中立的想法已經沒有意義了」。

據報導，季辛吉稱，衝突持續同時，要與俄羅斯保持對話，如果烏克蘭能夠重新拿回去年2月24日衝突爆發後被俄方控制的領土，戰爭即可結束。他警告西方，不要與俄羅斯發生直接衝突，同時提出允許俄羅斯重新加入國際體系的重要性。

季辛吉近年來多次表達中美關係看法。季辛吉去年7月19日在紐約受訪談到中美關係、俄烏衝突時指出，在地緣政治問題上，現在需要「尼克森式的靈活性」來幫助化解美國和中方之間、俄羅斯與歐洲其他國家之間的衝突等。他提醒美國總統拜登，不要與中方「無休止的對抗」。