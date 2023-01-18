內埔警分局員警日前深夜10時許執行巡邏勤務時，接獲民眾報案表示需要警方協助，員警趕赴現場，經了解，一名謝姓婦女獨自一人待在水門轉運站，指稱與老公原本約好9點接送，但因對方臨時有事，且此處超商晚上8點就打烊，情急之下才報警。

謝婦說，老公突然有個重要會議要開，無法依原訂時間前來接送，原本想到轉運站旁超商內等候，怎知它夜間營業只到8點就歇業打烊，獨身在昏暗轉運站內感到非常害怕，又因手機電量只剩2％電力，深怕電源耗盡後無法聯繫家人，情急之下才會撥打110。

警方協助夜歸婦返家，大讚人民保姆正面形象。(警方提供)

現場處理員警見夜間氣溫寒冷，轉運站內已無旅客及服務人員，為確保婦人安全，在徵得同意後，由警方親自護送返回住家，謝婦對於員警主動熱忱的服務精神，頻頻表達感謝之意。警方告知謝婦不用感到抱歉，確保婦幼安全是警察的職務所在。

內埔警分局長莊順智肯定同仁主動積極助民態度，樹立警察人民保姆正面形象，同時呼籲民眾平時如有搭乘計程車需求，可直接至各便利超商或派出所，請求代叫計程車，或撥打110報案請求協助，亦可下載內政部警政署「警政服務APP」「守護安全」服務功能。