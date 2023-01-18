不少人習慣以喝咖啡做為一天的開始，據統計，台灣平均每人每年喝掉200杯咖啡，有些人早上急忙喝咖啡外，再吞顆維他素B群，就準備外出工作，但醫師提醒，喝咖啡不要搭配維生素B群，因為維生素B群為水溶性，咖啡則利尿，若兩者一起食用，會造成維生素B群快速流失。

牙醫師蔡雅藍在其臉書粉專表示，許多人不喝咖啡沒辦法工作，根據統計，台灣平均每人每年喝掉200杯咖啡，咖啡雖有提振精神之效，但要注意4件事情，第一為不要空腹喝咖啡，尤其是腸胃功能不好的人，不要空腹喝咖啡，因為咖啡會讓胃酸大量分泌，若胃已發炎、潰瘍的人，會更加不舒服，甚至更嚴重。

其次，不要搭配維生素B群 ，因維生素B群是水溶性，咖啡又可利尿，如果兩者一起食用，可能反而造成維生素B群快速流失。第三則為高血壓者要少喝咖啡，且不應喝酒配咖啡，以免造成血壓快速上升。最後，別喝太多咖啡，因為攝取過多咖啡因容易讓人心悸、影響睡眠。

至於喝咖啡的時機點，營養師蔡孟融曾表示，由於咖啡因下肚後，要20至30分鐘才會發揮作用，因此若有午休習慣，可以先喝完咖啡再午睡，醒來的時候剛好可以發揮最大功效；而容易因喝咖啡而失眠的人，可以將喝咖啡的時間提前至睡前的7個小時，例如晚上10點睡，下午3點以後就別再喝咖啡。