網紅作家吳淡如近日到法國巴黎遊玩，並屢次分享旅途中所見所聞。16日她一下飛機，立刻在臉書上發文開心炫耀偶遇「大咖男星」，仔細一看竟是羅志祥（小豬），讓網友看了忍不住驚呼：｢這也太幸運了吧！｣

吳淡如昨（17日）在臉書上更新一則貼文，寫下：「到巴黎了。看看我先遇到的這個人是誰？我要來好好的拍想念的巴黎。」更附上一張與一男子的合照，仔細觀之竟是羅志祥，照片中可見他以全身黑的穿搭對著鏡頭露出搞怪表情，更伸手比YA，似乎也對這個巧遇感到驚喜。

貼文PO出後，讓不少網友看了忍不住驚呼：「艾莉絲說有作家要去巴黎原來是淡如姐」、「哇哇～也太巧了吧！」、「怎麼能遇到。」更有人笑稱：「兩個可以在巴黎錄一集podcast，標題：如何做有效的時間管理」、「一位是時間管理大師，一位是財經管理大師。」此外，吳淡如也現身留言區回應粉絲提問，指出：「是他(小豬)的經紀人先認出我的。」

事實上，羅志祥也在自己的臉書上傳一則影片，曬出自己多張加上動態特效的影片，並配文：「飛巴黎 LV see you」自曝行程是去參加巴黎的品牌活動。