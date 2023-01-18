擁有「全民男友」之稱的24歲鮮肉歌手尚恩·曼德斯（Shawn Mendes），2021年底宣布與拉丁小天后卡蜜拉（Camila Cabello）結束兩年戀情後，近來感情生活似乎有新進展，近日，尚恩曼德斯被拍到與一名50歲神祕女子熱戀約會中，該女子身分與容貌也隨之曝光。

根據外媒報導，尚恩曼德斯去年爆出與名為喬斯琳·米蘭達(Jocelyne Miranda)的50歲明星御用按摩師展開約會，過程中雙方互動親密，據悉，喬斯琳不僅身為尚恩多年的御用按摩師，還陪伴出席各種知名典禮與晚宴，讓外界推測可能是因此日久生情。

而兩人近期也拍到同框畫面，只見喬斯琳常常梳著一頭黑色高馬尾，戴上知性黑框眼鏡，健康的小麥色肌膚看起來毫無瑕疵，完全看不出歲月的痕跡，外表年齡看來只有30出頭，令人驚豔不已。

據悉，喬斯琳·米蘭達(Jocelyne Miranda)專攻身體生物力學、生物動力法，並精通人體軟組織，在業界已有20年經驗，她的客戶皆是大有來頭的明星，包括小賈斯汀夫婦、超模坎達兒·珍娜(Kendall Jenner)、饒舌歌手波茲·馬龍（Post Malone）等人，粉絲們得知此訊，也獻上滿滿祝福。