【愛傳媒樂風專欄】位於淡水的家畜衛生試驗所，有一方「牛瘟撲滅紀念碑」，立於1951年。

牛瘟是一種具感染性的牛隻病毒，雖不會傳人，但對於牛隻有很大傷害，影響農業經濟甚劇，主要發生於水牛，感染後會有腹瀉、發燒等現象，幾天後便死亡。

牛瘟在臺灣的歷史很久，日本統治臺灣後，著手處理此一問題，歷經25年努力，終於在1920年成功消滅牛瘟。不料1949年，為了平抑中秋肉價，國民政府自海南島進口肉豬，其中一部分寄養在臺北朱厝崙農林公司牧場，10月時該場有一頭乳牛發病，之後蔓延迅速，經有關單位化驗結果，竟是牛瘟！

幸賴當時農林廳長徐慶鐘處置得宜，立刻撲殺該場所有牛隻，並劃定「防疫中心區」即以牛瘟發生地點半徑一公里內為範圍，此範圍內由警方斷絕交通，實施牛隻登記(莫非是牛的實名制？)，獸醫每日對牛隻進行檢查，並進行預防注射，禁止家畜移動。

另外還有「防疫指定區」，範圍為防疫中心區之外，新竹（含）以北的各縣市，此區內的牛隻禁止屠宰與販賣，牛隻亦需登記、檢疫、打預防針，所有牛隻僅能有限制移動（能移動多少，因為沒查到資料，所以不清楚）。

最後，因為起因來自於家畜之進口，所以此期間也停止進口任何家畜。

1950年1月30日，古亭區水源里發現病牛一頭，之後再無發現。

有沒有發現，這些減少移動、牛隻登記、禁止進口等措施，是不是很像現在為了對抗COVID-19，所實施的居家隔離、實名制、邊境管制呢。

此次牛瘟撲滅迅速，僅花４個月時間，在全世界相當罕見，農林廳遂立碑紀念。碑文如下：「台灣之有牛瘟，由來已久；日治時代經廿五年之防治，始於民國九年根絕。詎民國卅八年十月突再發生於台北地區，本廳深恐其蔓延成災，立頒緊急防止辦法，實施有效措置；復蒙中國農村復興聯合委員會援助，並賴各工作同仁及地方人士，不辭艱苦、通力合作，卒於翌年一月完全撲滅，深堪慶幸！謹誌經過，以資惕勵！ 臺灣省農林廳廳長 徐慶鐘 識。 中華民國四十年五月十六日。」

撰碑文者徐慶鐘（1907~1996），他的身上有一個臺灣最後跟兩個臺灣第一，既是日本統治臺灣時代，臺北帝國大學最後一個博士（農學博士），也是臺灣第一個在臺灣受全部教育，而得到博士的第一人（另有徐水泉也是同樣背景）。又是第一個出任行政院長的臺灣人。

1975年蔣中正去世，嚴家淦繼任總統，蔣經國為行政院長，徐慶鐘則為副院長，1978年蔣經國擔任總統後，徐慶鐘代理行政院長一職，雖然僅有13天，但確確實實可稱為第一個擔任行政院長的臺灣人。

徐慶鐘因為在農業經濟上的卓越貢獻為當世所重，在教育上也不含糊，李登輝總統便是他在大學任教時的學生，這如果在古代，大概可稱為「帝師」了吧。

作者為一介小角色

照片來源：作者提供。

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