美國日前宣布軍售「火山陸上機動布雷系統」（Volcano）給台灣，引發各界高度熱議與質疑，對此國防部回應，台灣不會因此有變成「地雷島」的問題，但媒體人朱凱翔擔心，若該系統真的部署，國軍庫存的數十萬枚人員殺傷雷恐怕也會派上用場，最終就是全國人民被拖進一場焦土戰。

陸軍司令部參謀長章元勳昨（17）日解釋，國軍會利用火山布雷系統快速機動布雷的特性，在判明共軍登陸路線後再做布置，戰後也有定時自毀與易於辨識回收的特性，降低最大人員誤傷率。另外，章元勳提到，這款戰防雷是浮布在整個地面上，非常易於回收及辨識，不像傳統地雷，是廣區域埋在地底下的。

針對章元勳的說法，朱凱翔今於其粉專「不演了新聞台」質疑，章稱敵軍要登陸後，火山系統才會向海灘部署地雷，但如果灘岸失守了，那麼地雷會不會撒鄉間？鄉間失守，會不會撒市郊？最後，若是市郊失守，會不會撒城鎮？

另外，朱凱翔提到，若該款戰防雷真的在敵軍登陸後部署了，那麼國軍歷年來庫存的幾十萬枚人員殺傷雷難道還會放著不用？而最終，就是全國人民被拖進一場焦土戰，「與此同時，高官貴人早就溜了」。