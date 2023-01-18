荷蘭首相呂特(Mark Rutte)周二對媒體表示，關於美國希望對中國實施晶片出口的新限制，他已經看到談判出現逐步的進展。
首相在訪問美國白宮之後接受荷蘭電視台訪問時說：「我認為，一步一步地，我們將可以在合作上完成良好的結果」。
荷蘭和美國的領導人討論了美方在10月時對荷蘭提出的新要求，這些新規定的目的，是要阻斷中國晶片製造業的進展和軍事的進步。但雙方沒有透露會談細節。
荷蘭是艾司摩爾(ASML)的總部所在國，艾司摩爾也是全球晶片製造設備的重要供應商，中國佔其總銷售的15%，約20億歐元。如果荷蘭採用美國新規定，這些銷售將受到影響。
呂特說，很重要得是，西方國家不能失去先進半導體企業的領導地位，而先進技術不應該被用於「我們不希望看到國家」的軍事用途。
但首相也警告，較簡單技術的全球供應鏈，不應該受到出口限制的干擾。
呂特說：「我們不只與美國談判，我們還要與更多國家談判」。
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