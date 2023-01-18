新冠疫情困擾香港逾3年，現只剩隔離令和口罩令兩大防疫措施仍維持。香港《明報》引述多個消息來源指出，港府擬於3至4月撤銷口罩令，此前會先取消染疫者強制隔離，最快農曆新年後實施，並會一併考慮如何處理現有隔離設施。

《明報》報導，港府希望待冬季後才撤銷口罩令，以免因上呼吸道感染個案激增致公立醫院急診室不堪負荷，下階段擬農曆新年後取消隔離令，並將一併考慮現存隔離設施未來用途，預料不遲於下月底關閉全部暫託中心。香港的暫託中心用於照顧未打滿3劑疫苗的輕症確診長者。

消息指出，港府考慮到暫託中心入住率極低，擬最遲下月中至月底關閉全部中心，屆時所有輕症和無病徵院友原址隔離，重症則分流至醫院。

報導稱，竹篙灣、啟德等社區隔離設施可能於撤銷口罩令前後，不再用作防疫，河套區應急醫院和方艙設施則曾一度考慮用作暫託，現暫擬其他醫療用途。

另一方面，香港特首李家超接受港媒專訪時談及，目標今年內撤銷所有防疫限制。他也說，需檢視醫療系統應付能力、重症和死亡情况，以及有否新變異病毒株，如情况朝正面發展，會在冬季上呼吸道感染高峰期後，檢討如何調整防疫，有信心首季可解決所有問題。