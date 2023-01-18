不少家長會在網路上分享孩子的考卷或作業，一名男網友表示，小二孩子的國語考卷，因為「公」字上方的兩撇長短寫錯；「空」字多一個勾勾，細微的錯誤被老師用紅筆圈出來扣1分，他批評說，「小二生的國語教育要這樣不遺餘力就對了？」貼文曝光，網友一面倒力挺老師，「如果連寫字都得過且過，可見得人生態度，長大你會感謝老師」。

原PO昨（17）日於臉書社團《爆怨公社》指出，國語考卷造句中，其中2題目為（姐姐）變成（小詩人）、有了（故事），（春捲）更（美味）了，要學生把括弧內的詞彙更換，寫出通順的句子。

原PO小孩的「公、空」被老師認為寫錯。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO的小孩答案為，「（妹妹）變成（小公主）」、「有了（彩虹），（天空）更（美麗）了」。老師批改考卷，發現原PO小孩「公」上面兩撇，左邊較長、右邊較短，認為正確寫法應像國字「八」左邊較短、右邊較長；「空」上方的「穴」還多了一個勾，兩處都用紅筆圈起來，扣1分。

讓原PO不滿地說，「老師火眼金晴找出細小的錯誤，小二生的國語教育要這樣不遺餘力就對了？」圖文曝光，網友卻力挺老師，「百年難得一見的好老師」、「這樣教沒錯啊！如果連寫字都得過且過，可見得人生態度」、「小時沒教好，長大就會變成『因該不再哪裡了』」、「長大你會感謝這老師」。