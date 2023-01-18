以18歲稚齡進入NBA，詹姆斯（LeBron James）在生涯第20個賽季完成生涯38000分的里程碑，人生已經超過一半的時間都是一位NBA球員，生涯至今也碰過成千上百的頂尖好手。近期外媒《Sportskeeda》整理出了詹姆斯生涯交手過的9對父子組合，其中本賽季就新增了3對之多。

17日面對火箭的比賽砍下本季新高的48分，38歲的詹姆斯沒有明顯表現出任何退化的跡象，不過比賽中火箭新科探花賈巴里史密斯（Jabari Smith Jr.）卻開玩笑地告訴他，「你一定覺得自己老了，在你第一場NBA比賽上，你和我爸爸曾經打過球，在沙加緬度。」這讓詹姆斯一臉驚訝望向賈巴里史密斯，並笑著說道：「你為什麼要對我這樣？」而詹姆斯的NBA首秀確實是面對國王時所完成，不過當時老賈巴里史密斯（Jabari Smith）坐足整場板凳，直到2004年12月23日雙方才有對戰紀錄，這時的老賈巴里史密斯已經轉戰籃網。

Jabari Smith Jr. tells LeBron he played against Jabari’s dad in his first-ever NBA game. 😂



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本賽季以前，詹姆斯交手過6對父子組合，分別為裴頓（Gary Payton）－小培頓（Gary Payton II）、肯揚馬丁（Kenyon Martin）－小肯揚馬丁（Kenyon Martin Jr.）、老崔特（Gary Trent）－崔特（Gary Trent Jr.）、老布朗生（Rick Brunson）－布朗生（Jalen Brunson）、萊斯（Glen Rice）－小萊斯（Glen Rice Jr）及羅賓生（Glenn Robinson）－羅賓生三世（Glenn Robinson III）。

一些生涯後期與詹姆斯重疊的老將，他們的後代也陸續投入NBA，本季更是增加了與詹姆斯完成交手紀錄的3對父子組合，老賈巴里史密斯父子檔之外，還有薩瑪基沃克（Samaki Walker）－賈巴里沃克（Jabari Walker）及阿德里安葛瑞芬（Adrian Griffin）－AJ葛瑞芬（A.J. Griffin）。

除了對決父子組合有望超過雙位數外，詹姆斯有機會寫下NBA首對同場較勁的父子檔，長子布朗尼（Bronny James）最快在2024年加入聯盟，而詹姆斯的合約中有球員選項，可以在2024年夏天退出現有合約，完成與布朗尼聯手效力同支球隊的目標，屆時詹姆斯將滿40歲。