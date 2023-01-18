台灣澎湖今年春節連假的疏運，因航空公司自主加班或調整放大機型，提供逾13萬座位數外，澎湖縣政府主動再協調航空公司增開7航班包機，提供1212機位供輸運作業，縣長陳光復特別指示旅遊處，務必做好春節疏運整備與服務，持續受理春節假期澎湖鄉親的機位需求，協助大家在春節假期能順利返鄉赴台。

澎湖縣政府表示，依往年經驗，仍會有部分民眾會前往機場現場補位，故將於春節假期疏運尖峰時段加派縣府同仁，於航空站設置聯合候補櫃檯或服務處，考量加班機啟動仍有飛航作業時間限制，建議民眾於上午時間至航空站國內航線候補櫃檯登記，並請勿離開航空站。

陳光復表示，縣府將於1月20至21日在松山機場設置聯合候補櫃檯，19日至21日在台中高雄機場、19日在松山機場，及23、25、26、29日在馬公航空站設鄉親服務處，提供茶水服務並視機位需求協調各航空公司加開包機，盡力服務鄉親交通需求。

縣府旅遊處再次提醒，春節假期疏運期間各航空公司加開班機及放大機型增加運能因應，為避免搭機旅客報到人潮眾多，民眾於搭機時必須在航班起飛前30分鐘以內抵達機場並完成劃位手續，否則機位將被取消。

另受限A321、738機型因下貨艙無空調溫控設備，除水產類其他活生動物恕不受理託運，民眾如有託運寵物需求，請先電洽航空公司確認，或如託運「易腐品及海鮮貨物」請依航空公司託運相關規範(含包裝)，包裝方式必須完整，以避免造成滲漏、保護貨物與行李不被污染，並確保機體安全。