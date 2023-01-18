農曆春節將至，為確保民眾購買的年節應景食品的安全，基隆市衛生局日前在基隆市內抽驗了連鎖超市、大賣場、便利商店、雜貨店、傳統市場、餐飲業、製造業及年菜餐廳提供的相關食品共193件，全數均符合相關規定。

基隆市衛生局抽驗的食品，以及相關檢驗項目包括了禽畜生鮮水產品16件（檢驗動物用藥殘留，含乙型受體素）、禽畜加工品如香腸、臘肉、肉乾等10件、水產加工品-火鍋料26件（檢驗防腐劑、殺菌劑、漂白劑、著色劑）、其他水產加工品如鱈魚香絲、魷魚絲等6件（檢驗防腐劑、甜味劑、著色劑、殺菌劑、食品放射性核種）、蔬果6件（檢驗農藥殘留、食品放射性核種）、菇類6件（檢驗重金屬、食品放射性核種）、醃漬蔬菜11件（檢驗甲醛、防腐劑、殺菌劑）、火鍋湯底5件（檢驗防腐劑、殺菌劑、食品放射性核種）、調味醬10件（檢驗防腐劑、甜味劑、著色劑）、豆製品12件（防腐劑、漂白劑、殺菌劑、著色劑）、堅果類、餅乾、糖果類等39件（檢驗防腐劑、著色劑、甜味劑、殺菌劑、食品放射性核種）、花生製品1件（檢驗黃麴毒素）、蜜餞10件（檢驗防腐劑、甜味劑、著色劑、漂白劑）、食用澱粉10件（檢驗順丁烯二酸與順丁烯二酸酐）、糕粿類11件（檢驗防腐劑、甜味劑、著色劑）、餐廳年菜3件（檢驗衛生標準）、湯圓11件（檢驗防腐劑、著色劑、漂白劑）。

基隆市衛生局抽驗市面年節應景食品，全數都符合相關規定。（基隆市衛生局提供／張志康基隆傳真）

基隆市衛生局長吳澤誠呼籲，業者製售產品均應依食品安全衛生管理法規定辦理；提醒民眾年貨適量採購併選擇衛生可靠和信譽良好廠商製售之食品，並避免存放太久，影響食材新鮮度。

此外，吳澤誠也提醒消費者，在選購前需注意外包裝標示是否完整，產品是否依標示適當保存販售，無論是完整包裝或散裝，均應觀察產品之顏色、氣味是否正常，勿購買來路不明、顏色異常鮮艷、有刺鼻味、非自然原味之產品；購買後儘早食用完畢，未食用完應妥善保存，以確保產品新鮮安全，開心過好年。