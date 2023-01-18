大德國小辦「小小書法家」快閃春聯揮毫，捐發票做公益過好年。

台中市梧棲區大德國小18日上午舉辧小小書法家快閃揮毫贈斗方春聯，現場由12位小朋友現場揮毫，年紀最小有2年級4位小朋友架式十足，吸引校內師生排隊領取「招財進寶」、「日日有見財」等字；校園內洋溢著濃濃的過年氣氛，現場500張春聯索取一空。

大德國小指出，小小書法家由六級年邱彥瑀、張峪慎，五年級曹宸瑋、謝宛芯，四年級王呈洋、陳羿涵、楊芝宜，三年級王允迦及二年級張芷寧、黃柏淵、黃予亮、林芊雨等12位，現場揮毫寫斗方春聯，師生爭相排隊領取各小書法家的作品。

梧棲區大德國小推動書法教育向下扎根，該校學生都利用早、午休時間自我練習，參加校外各項書法比賽都獲得優異成績，培育出多位書法優秀學生，其中曹宸瑋小朋友於去年12月代表台中市政府參加全國語文競賽國小組寫字比賽，惟一1位以5年級之資榮獲全國特優的選手。

梧棲區大德國小今天上午舉辧小小書法家快閃揮毫贈斗方春聯活動，12位小朋友現場揮毫，500張春聯被索取一空。(大德國小提供)

梧棲區大德國小今天上午舉辧小小書法家快閃揮毫贈斗方春聯活動，12位小朋友現場揮毫，500張春聯被索取一空。(大德國小提供)

大德國小近期參加第17屆桃園市全春聯書法比賽四年級王呈洋獲特優、陳羿涵獲優選，二年級黃柏淵慈龍杯全國書法低年級組獲第五名；另外，在其他全國書法比賽小朋友在各組均榮獲佳績。二年級張芷寧、黃柏淵、黃予亮、林芊雨等雖剛學書法不久，仍努力練習參加此次快閃揮毫活動。

梧棲區大德國小今天上午舉辧小小書法家快閃揮毫贈斗方春聯活動，12位小朋友現場揮毫，500張春聯被索取一空。(大德國小提供)

大德國小強調，今天活動中，該校亦舉辦舊制服捐贈或小換大活動，將家中乾淨或穿不下制服，以捐贈或小換大方式讓制服再利用，期望小朋友從中學習資源回收重要性，另外，邀請世界和平展望會到場辦理捐發票活動，該學生亦能學習用愛心做公益。