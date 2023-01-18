2023喜迎兔年，屏東縣政府於春節期間推出各式活動與遊程，歡迎民眾新年走春，特地加碼於1月21日至29日春節期間，只要成功預約搭乘屏東台灣好行「觀光郵輪巴士」系列任一條路線，出發當日每班次車上現金紅包好禮抽，還有超過10項豐富好禮紅包開獎送。

屏縣府交通旅遊處表示，屏東縣最具話題性與持續發燒的，就是近2年創新推出的「觀光郵輪巴士」，不用煩惱交通景點接駁，又能暢玩體驗在地美食，這樣新旅遊模式建立出獨特品牌口碑，深獲民眾喜愛。

自首條爆紅的「台灣好行神山線」郵輪巴士前進神山、霧台部落，探訪獵人秘境後，接續雙層巴士推出的「185沿山可愛咖線」，Fun玩屏東沿山公路，深入部落社區品茗冠軍咖啡、大啖荊牌套餐，又變身可可風味藝術家與享用在地金鑽旺來下午茶，大受親子家庭青睞。

至於「斯卡羅線」郵輪巴士，由文史達人領路，進行琅嶠深度歷史走讀之旅，以沉浸式的體驗。一探「羅妹號事件」神秘傳說，也吸引許多中北部旅客特地前來搭乘。

交旅處強調，屏東台灣好行「觀光郵輪巴士」系列路線，連續2年榮獲觀光局台灣好行服務管理及服務品質優化評鑑「推動單位優等獎」，觀光創新績效亦獲多方肯定，透過精選台灣好行路線，再次創造觀光旅遊新樣貌。