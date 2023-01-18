汪小菲和大S離婚後，去年在朋友圈曬出和張穎穎合照公開認戀，未料2023年剛開始，兩人就傳出分手，張穎穎不僅曬出汪小菲求復合留言，還多次隔空怒嗆張蘭，最近有網友發文，指「汪小菲會瘋不是沒有理由的」，稱生命中三個女人大S、張蘭、張穎穎都不是省油的燈，張穎穎則回嗆：「說反，誰接觸他家誰會瘋」。

汪小菲去年春節被指和張穎穎、張蘭到海南島過節，還流出張蘭疑似和張穎穎帶同款準婆媳項鍊的照片，對此，張蘭嚴正駁斥，強調他們母子倆不是這麼齷齪的人，是遭他人設局，更多次罵張穎穎是臭蟲，沒資格進他們家，最近又開嗆張穎穎是心機女，逼得張穎穎忍無可忍，不僅宣布和汪小菲分手，更對張蘭下最後通牒。

張蘭痛罵張穎穎。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

張穎穎隔空對張蘭喊話說：「尊重您是個長輩，一直告訴小菲百善孝為先，從始至終沒有說過您一句不好，理解您的不容易，但您好像在逼我站出來？」，並表示自己檯面上雖然被張蘭罵，但私下兩人似乎關係不錯，「忘了您給我發的語音喊寶貝兒讓我多關心小菲多照顧他了？所有的東西都有記錄別再逼我了」。

張穎穎跟汪小菲撕破臉。（圖／翻攝自娛兒園一姐微博）

對此，張蘭日前繼續按讚網友留言，稱：「找兒媳婦的標準即使再低，也會找個有正確價值觀人」，並開罵張穎穎拿出聊天紀錄的行為是齷齪，對此，張穎穎也正式跟汪小菲撕破臉，留言回嗆網友有問題的不是她，而是整個汪家，「誰接觸他家誰會瘋，再好的人也會被逼瘋」，而汪小菲暫無回應。