高雄一戶住家日前搬家，請傢俱行人員與吊掛業者協助把整具大型木桌從4樓掛至1樓，但過程中疑似未綁妥搬運繩，8人竟失手讓木桌「直接墜樓」，後方目擊的女屋主頓時放聲尖叫，驚悚影片曝光，所幸下方當時已淨空場地，無人傷亡，但木桌卻已「粉身碎骨」，業者將與屋主討論後續賠償。

記者新聞網曝光一段影片，當時搬家公司約莫8個人要用吊掛方式把長型大木桌吊至樓下，但過程中疑似繩索未綁好，一票人一邊移動木桌，一邊用對講機確認繩索作業是否已完全，沒想到木桌移到陽台外突然「直接往下掉」，在後方拍攝的女主人原本還納悶說「怎麼看起來斜斜的」，下秒木桌就掉落。

該名女主人見狀馬上放聲尖叫；據記者新聞網報導，吊掛業者強調當天只有請一名員工到場協助家具行，移動大型家具，當天在場的員工看到木桌掉下去，自己也嚇傻，初步了解，應該是搬運繩沒有綁好，才造成「家具墜樓」，幸好，當時為了搬家，有淨空下方空間，沒有波及無辜的民眾。

不過事後傳出吊掛家具的吊掛手沒有證照，針對這點搬家公司說不清楚，因為主導操作都是家具行負責，至於木桌從四樓高墜下，已經徹底毀壞，賠償部份以及後續處理，搬家公司表示都由家具行和屋主溝通。