交通部觀光局舉辦「台灣好湯金泉獎」評比活動，經網路票選及評選委員實地訪視後，花蓮瑞穗溫泉區及安通溫泉區分別榮獲「最佳旅遊推薦獎」、「最佳造景美術獎」。春節假期將屆，縣府歡迎遊客到花蓮泡溫泉賞美景，逛太平洋燈會迎新春。

觀光處指出，「瑞穗溫泉區」有黃金湯之稱，是全台唯一的碳酸鹽泉；當地有國際觀光酒店及眾多景色優美的溫泉民宿，更有親子喜愛的瑞穗牧場與吉蒸牧場，還有蜜香紅茶、柚子DIY體驗等多樣的旅遊景點及遊程，適合闔家大小來一趟溫泉與農場之旅。

安通溫泉獲得好湯旅遊推薦。（花蓮縣府提供）

位於玉里鎮的「安通溫泉區」則有美人湯之稱，當地的硫酸鹽泉可讓皮膚光滑柔嫩，得天獨厚的野溪溫泉，讓人可親近大自然泡湯，再加上有百年歷史的溫泉旅館建築，吸引許多旅客到安通體驗獨特自然美景的「旅湯文化」。

今年春節氣溫驟，降除可利用假期泡暖湯賞美景外，觀光處同時推薦，位於花蓮市太平洋公園南濱段的「2023花蓮太平洋燈會」更是走春熱門景點，有科技主燈「鏡花水月」，結合華麗的水舞及聲光特效，再加上點亮縣內13鄉鎮市主要街道，近2萬盞大紅燈籠，讓今年春節營造花蓮濃厚的人文與藝術氣息，歡迎全國鄉親一同來花蓮旅遊。觀光處表示，相關旅遊詳情可上太平洋燈會活動官網，以及花蓮觀光資訊網查詢。