P. LEAGUE+聯盟台新夢想家啦啦隊Formosa Sexy隊長梓梓(董梓甯)，擁有傲人身材的她，近日搭上《灌籃高手》電影風潮，為主題曲改編設計成一段舞蹈，影片中她隨著音樂扭腰擺臀，更大開V字腿，讓粉絲直呼「這個辣度太誇張了啦」。

梓梓17日在IG上傳一段她以電影《灌籃高手》主題曲《好想大聲說喜歡你》設計的舞蹈，片中她身穿所屬職籃隊伍的啦啦隊球衣，露出修長美腿與深邃事業線，臉上不時露出甜美笑容，隨著音樂熱舞每個動作都相當流暢，其中她更坐在地上「大開V字腿」，邪惡視角全被看光，整體舞蹈風格兼具活力與性感，讓現場觀眾大飽眼福。

另外，貼文她寫下「灌籃高手電影版上映了，你的赤木晴梓也上線了，揪起來看一波電影感受籃球熱血，也希望你們會喜歡改編版灌籃高手主題曲表演，然後我們1月28、29日主場見」讓粉絲瞬間暴動「想成為晴梓的流川楓吧」、「木暮眼鏡擋不住晴梓的辣度」、「真人版的赤木晴子好美」、「赤木晴梓超火辣」、「青埔赤木剛憲姍姍來遲」。

事實上，擁有23吋螞蟻腰與E級好身材的梓梓，被網友稱為「真人版娜美」，她先前曾是是職棒Lamigo桃猿啦啦員，後來加入職籃台新夢想家Formosa Sexy啦啦隊擔任隊長，憑藉著精湛舞蹈實力與火辣身材，每次表演必成為最受矚目焦點。