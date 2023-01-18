藝人林雨葶參加第二屆星光大道走紅，近來轉為演員參與各類戲劇演出，和男友穩定交往多年的她，去年8月公開懷孕喜訊，接著在本月12日辦理登記結婚，原本透露會選這天只是單純好記，未料竟遭酸民詛咒「再來就離婚」，對此，她則是高EQ反擊，贏得網友一片讚賞。

林雨葶日前宣布正式成為人妻，至於會選12日辦理登記結婚，並沒有特別原因，只是單純覺得日期很好記，未料卻遭酸民無情謾罵，甚至詛咒「再來就離婚」，她稍早在IG寫下長文回應此事，指出坦承先懷孕後登記結婚時，收到許多網友惡意私訊：「先懷孕才登記結婚？or現在發懷孕，之後就是生小孩，再來就離婚」，接著強調先後順序並不重要，原本就是以結婚前提交往，未來也預計會生小孩，只是出現「變數」，才讓夫妻倆提早完成這件事。

林雨葶強調結婚組家庭生小孩後，發生什麼事都是由自己承擔。(圖/ ashlly517 IG)

林雨葶坦言在自己想法中，人生開心就好，畢竟結婚組家庭生小孩後，無論發生什麼事都是由自己承擔，不需要外人預設未來會發生什麼事，夫妻倆也認真看待未來的事，以及期待寶寶的到來，因此對於別人的人生，呼籲外界不該妄加揣測及批評，接著強調目前過得相當開心。

林雨葶表示孕期倒數三週，會好好養身不動胎氣，平安的把寶寶生出來，接著開心表示：「下次就是等我的好消息啦」，讓網友紛紛獻上祝福，希望她能平安生下健康的寶寶。