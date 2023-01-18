大陸商務部18日發佈資料顯示，2022年全國實際使用外資金額1兆2326.8億元（人民幣，下同），按可比口徑同比增長6.3％，並折合1891.3億美元、年增8％，保持穩定增長。

據中新網引述大陸商務部指出，引資結構持續優化。製造業實際使用外資3237億元、年增率46.1％，占比26.3％，較2021年提升7.8個百分點；高技術產業實際使用外資增長28.3％、占比36.1％，較2021年提升7.1個百分點，其中電子及通訊設備製造、科技成果轉化服務、資訊服務分別增長56.8％、35％和21.3％。

此外，主要來源地投資普遍增長。投資增幅較大的來源地有南韓、德國、英國等，分別增長64.2％、52.9％和40.7％；歐盟與「一帶一路」沿線國家、東協的投資則分別增長92.2％、17.2％和8.2％。

另外從地區來看，大陸中西部引資穩步提升。中部、西部地區實際使用外資分別增長21.9％和14.1％，高於全國平均水準15.6和7.8個百分點。其中，山西、河南、廣西、陝西等省份吸收外資增長229.6％、119.8％、49.1％和33.6％。

同時大型項目帶動作用增強。合同外資1億美元以上大項目實到外資6534.7億元人民幣，增長15.3％，占全國實際使用外資的53％，為穩外資提供了重要支撐。