美國聯合航空稍早公布去年第四季淨利達到8.4億美元，EPS約2.46美元，高於FactSet調查分析師預期的2.11美元。第四季營收124億美元也高於分析師預期的122億美元。
聯合航空預期今年第一季隨著旅遊需求回溫且機票價格上漲，營收可望較去年同期成長50％，EPS約在0.50至1.00美元之間，高於分析師預期的0.31美元，激勵股價在17日盤後上漲2.3％。今年以來該公司股價已上漲36％。
美國聯合航空稍早公布去年第四季淨利達到8.4億美元，EPS約2.46美元，高於FactSet調查分析師預期的2.11美元。第四季營收124億美元也高於分析師預期的122億美元。
聯合航空預期今年第一季隨著旅遊需求回溫且機票價格上漲，營收可望較去年同期成長50％，EPS約在0.50至1.00美元之間，高於分析師預期的0.31美元，激勵股價在17日盤後上漲2.3％。今年以來該公司股價已上漲36％。
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