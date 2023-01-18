看好疫後餐飲復甦，聲寶旗下子公司頑味國際餐飲繼2019年獨家引進日本關西＂がんこGANKO＂集團的莞固和食品牌，睽違四年於2023年再度引進日式炭火漢堡排品牌「米與多蜜」，1號店今（18）日位於台北市松山區東興路23號舉行開幕儀式，這也是頑味國際餐飲三年來所開設的第5家店。

聲寶集團總裁陳盛沺表示，看好疫後餐飲市場，將滿足各階層需求持續發展日式餐飲型態並穩定展店，讓台灣餐飲市場與日本美食更緊密結合。尤其看好疫後餐飲需求快速提升，希望能以1年2到3家的速度快速展店，第2家店預計今年中開出。

米與多蜜「漢堡排」採用美國牛與台灣黑豬肉黃金比例製作而成，不添加任何調味料或添加物。（業者提供）

鄰近台北蛋黃區的南松山平價美食如雨後春筍般竄起，尤其是日韓餐飲品牌在台佈局廣泛，頑味國際餐飲看準日式炭火漢堡排「米與多蜜」獨特多種醬汁勢必能擄獲年輕族群的心，價格親民、真材實料，能帶給鄰近上班族親切又美味的用餐環境及品質。

「米與多蜜」其一「米飯」嚴選擁有日本基因的斗南町越光米，米粒晶瑩飽滿，入口夾帶著米香，軟中帶Q的口感。其二「多蜜醬」GANKO本社總料理長笠原隆昌所研發調製，鮮果蔬菜及牛骨高湯歷經72小時熬煮，將牛骨中膠原蛋白及甘甜融入醬汁，成就香氣不凡的「秘製多蜜醬」，其三「漢堡排」採用美國牛與台灣黑豬肉黃金比例製作而成，不添加任何調味料或添加物。

「米與多蜜」創造和洋食吃法，附餐香煎帶皮薯塊及花椰紅椒、蓬鬆爽口高麗菜絲、日本主婦秘方馬鈴薯沙拉，多樣高纖蔬菜與炭火漢堡排絕配組合，加上越光米飯及特製味增湯增添美味及飽足感。