彰化縣溪州鄉57歲鄭姓男子，2014年起有多次不能安全駕駛的刑案前科紀錄，2020年5月13日又在田中鎮中州路與沙崙路口酒駕騎車，累計已是5年內違規酒駕3次以上，彰化監理站重罰18萬元，並吊銷駕駛執照終身不得考領，鄭男拒不繳納罰鍰，法務部行政執行署彰化分署執行，住家都貼封條了，才緊急將罰款繳清。

彰化分署表示，鄭男多次酒駕，除入監服刑外，曾假釋出獄後又酒駕，遭撤銷假釋。對於要繳納的罰款則持續擺爛，置之不理。

鄭男酒駕3次，入監服刑被罰18萬拒繳款，住家被查封後才緊急繳清。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化分署調查發現鄭男名下在彰化縣溪州鄉及二水鄉有土地及建物各一筆，其中位處溪州鄉的房地為鄭男的住家，先將其名下的房地辦理查封登記，限制鄭男移轉處分以避免脫產，並派員會同地政人員至建物現場張貼封條進行指界、測量程序。

當時鄭男因酒駕觸犯刑法不能安全駕駛罪被法院判處應執行有期徒刑1年2月，在監獄服刑中。鄭男曾透過家人於2021年9月間向彰化分署傳達願意，每月繳納5000元，但鄭男於2021年11月底出監後，並未按月繳納。

彰化分署表示，為遏止鄭男反覆酒駕的惡行，督促鄭男正視酒駕應負之法律責任，並應尊重他人生命、財產的安全，除持續進行不動產拍賣之相關調查及鑑價程序，展現強力執法的決心外。

「今年終於可以過個無債的年了」彰化分署藉由鄭男的家人勸諭不要再喝酒騎車，並儘速繳清罰鍰，以免住家遭強制執行拍賣，因小失大，得不償失。鄭男感受到彰化分署強制執行公權力的決心與家人親情的關心，2022年11月間全額繳清罰鍰。