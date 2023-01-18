靜宜大學「極客魂」社團，在專業課程理論外，透過自主學習提供學生跨域合作、場域實踐，並發揮多元專業與創意！（靜宜大學提供）

靜宜大學資訊傳播工程學系成立「極客魂」社團，在專業課程理論外，透過自主學習提供學生跨域合作、場域實踐；並曾榮獲放視大賞跨領域類VR創作組金賞獎及海峽兩岸大學生創新創意大賽特等殊榮，展現優異學習成果。社長謝平翔說，參與社團不僅培養軟體應用與設計能力，並從中跨域學習，獲得多元的專業與創意。

靜宜資傳系特色社團「極客魂」自2016年成立後，吸引具數位遊戲設計開發熱忱、創新設計思考的學生投入；從做中學探索新可能，以提升遊戲設計與實作能力，並鼓勵學生創作且參與虛擬實境等各項競賽。

靜宜資傳系教授劉國有說，「極客」原意指對電腦相關技術感興趣且極度狂熱的知識分子，目前則用於對資訊科技具有學習熱忱且願意投入自學的人士！資傳系成立「極客魂」，希望參與學生具備極客精神的靈魂；並藉由課程專業理論及同儕學習精進專業技術，目前成員約40人。

「極客魂」曾榮獲放視大賞跨領域類VR創作組金賞獎及海峽兩岸大學生創新創意大賽特等殊榮，展現優異學習成果。（靜宜大學提供）

資傳系「極客魂」社團，讓學生從做中學探索新可能，以提升遊戲設計與實作能力，在多元創作及各項競賽中獲佳績。（靜宜大學提供）

劉國有指出，「極客魂」成立後，學生經常參加國內外競賽成果豐碩；除固定的工作坊等課程，也在不同競賽中展現實力與成果。「極客魂」還協助舉辦校內營隊活動，也帶領高中及國小學生體驗系友所開發的VR遊戲，提升對元宇宙的概念與認知。

「極客魂」每年並參與「教育部台灣科學節」活動，帶領年輕學子探索科學魅力，啟發學習動機與興趣，提升科學素養！「極客魂」每周的社團課程，同時邀請學長姐、畢業校友或校外專家進行專題講座，以育才為目標。

學生參與「極客魂」社團能具備極客精神的靈魂，並藉由課程專業理論及同儕學習精進專業技術。（靜宜大學提供）

來自馬來西亞就讀靜宜大學傳播工程學系三年級的謝平翔說，他對2D美術設計、遊戲程式及AR、VR等很感興趣，目前擔任「極客魂」社長。因社團經常規劃與承辦多元活動，不僅生活充實，從中也學習豐富的專業知識。

令謝平翔印象最深刻的是，靜宜每年舉辦「極客松X創客松」活動，參與團隊利用2天1夜創作虛擬角色設計或進行影音創作，並當場評審頒獎，許多團隊熬夜挑燈夜戰，今年第4屆共吸引24組校內外學生參加。擔任社長體驗活動流程規劃及人力安排的重要性，未來畢業後，希望從事遊戲設計等相關領域工作。