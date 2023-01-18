很多屋主在賣房時，想要以高價賣出房屋乃是人之常情。很多不肖的房仲業者，往往利用屋主想要賣高價的心理，誆稱自己能賣到高出市場行情的高價，並要求屋主簽定專任委託。等到簽定專任委託後，再以沒人有興趣、屋況不好等理由要求屋主降價。許多有時間壓力、或是誤信黑心房仲說法的屋主，只好同意降價求售，殊不知自己出售的價格已低於市場行情，讓黑心房仲大賺黑心錢！永慶房屋林禮弘經紀人就曾經幫助過遇到類似狀況的屋主，透過完整揭露成交行情，讓屋主了解自身房屋價值，也因此挽回將近130多萬的差價！

黑心房仲先估「過於樂觀」的高價再大砍價格

2022年林禮弘經紀人在社區服務時，發現附近社區有屋主正出售房屋，起先開價1650萬、隔天馬上降價低於1600萬，再隔天又降價到1500萬元，讓林禮弘非常納悶。林禮弘輾轉聯繫上屋主，一方面表明自己的來意，另一方面也請教屋主的定價和屢次降價的原因。

屋主表示，自己因為工作變動的關係，想要出售在中和的房子，於是委託了一間在地的房仲公司幫忙售屋。該名房仲說自己熟識許多在地客戶，能夠以1600萬元的價格出售該房。屋主覺得該價格很不錯，遂跟該名房仲簽訂專任委託協助售屋。只不過才剛簽約，該名房仲就以房屋裝潢的折舊沒計算到、當初估價過於樂觀等理由，屢次要求降價，讓他感覺很不專業。

林禮弘委婉地向屋主表示，根據屋主房屋的周遭成交行情，類似的房屋每坪大約在45-49萬元之間，屋主房屋的裝潢完整、屋況良好，每坪有機會到48-51萬元。以房屋總坪數28.5坪計，總價大概落在1370-1450萬元之間。但是1600萬、1500萬元的價格，都已高出市場行情許多，該房仲的估價已經「過於樂觀」。

永慶誠實提供行情資訊 精準估價一周內成交

沒想到聽完林禮弘的分析後，屋主勃然大怒。屋主對林禮弘說，該名房仲從來都沒有提供實價登錄資訊，要不是看到林禮弘提供的「誠實房價報告書」，他永遠不會知道自己房屋的實際價值，只能被黑心仲介牽著鼻子走！沒多久前該名仲介又對他說1500萬元賣不出去，還要他降價到1300萬元出售，竟然比市場行情還要低，這樣豈不是要賤賣他的房屋！

後來屋主遂委託林禮弘協助售屋，憑藉著永慶房屋的團隊聯賣優勢，開賣幾天內便找到許多有意購屋的消費者，最後該房以每坪50餘萬、總價1435萬元順利成交，讓屋主相當滿意。屋主還表示，過去委託該名房仲售屋時，幾個月內只有零星兩三組客戶來看房，毫無效率可言；委託給永慶後，短短幾天內就有很多組誠意買家，效率非常高。而且永慶的服務非常專業透明，一開始的估價幾乎就是成交價，讓他非常安心。

售屋時多方比較房仲業者資訊才有保障

林禮弘表示，房市上有許多不肖的房仲業者，為了騙取專任委託，往往誇耀自己能售出社區高價，根本不管市場實際行情，簽約後才「佛系售屋」，賣不出去就要求屋主降價，不僅非常不專業，更是非常不負責任。

有些更惡質的黑心房仲，還會跟投機客聯手，騙到專任委託後再以各種理由要求屋主降價，有時間壓力、或是誤信黑心房仲說法的屋主，往往就賤價出售，這時投機客剛好趁機購入，再委託黑心房仲以高價售出，從屋主和第二手買方大賺黑心錢。

林禮弘提醒，消費者若要避免遭到黑心房仲坑騙，在請房仲估價時，一定要提供實價登錄資訊，同時比對多家房仲業者的資訊，是否有選擇性揭露的情況，對自己才有保障。林禮弘表示，永慶房屋以「先誠實再成交」的精神，不斷提供消費者完整透明的房市資訊，並推出「真房價保證」等具體保證保護消費者。永慶房屋會持續「誠實服務」的理念，為每一位消費者圓滿購售屋服務。