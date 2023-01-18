房貸族將有補貼！行政院會12日通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，總預算規模以3800億元為上限，其中1000億將給予房貸族補貼。最新消息傳出，內政部研擬春節後祭出房貸補貼，受補貼對象包括僅擁有一戶自用住宅等條件，符合限定條件者能獲得補貼。

行政院發言人羅秉成上周即曾表示，內政部正在妥善規畫相關房貸補貼，不會淪為助長炒房的因素。羅秉成提到，去年底國安會議上，蔡英文總統就有提及居住問題，務必思考如何減輕民眾負擔。去年政府擴大租金補貼到300億，施行至今，這個需求仍然在，未來可能加碼延續，但也要注意其便利性和可行性，政策上會繼續加強。

羅秉成指，整體而言還是會以補貼僅一戶自用住宅為主，會排除有能力買很多房產的人；當前利息不斷調整，房貸族負擔比以前沉重才會給予相關協助，但會設定一定資格，而非普發。

依羅秉成說法，補助案初步構想包括：

一，先以一戶自用住宅為限，貸款中房屋將採定額補貼，如單身或夫妻名下只有一戶住宅。

二、貸款餘額也要限制在一定條件下

三、家戶所得則要在全體家戶所得的一定得分位數下。符合限定條件者就能獲得補貼，但細節內容都還是要等內政部研擬，有具體方案後就會公布。而據《壹蘋新聞網》今報導，此案可望在春節後推出；初估符合資格者每月可有數千元不等的房貸補貼。