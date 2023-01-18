20歲瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）昨（17）日在德國一座煤礦場抗議附近一座村落即將被夷平、擴建為礦場時遭到德國警方逮捕，她被3名員警扛起時仍面露微笑，事後坐上警車還比讚。德國警方表示，知道童貝里是誰，「但是她沒有VIP待遇。」童貝里在被短暫拘留後目前已被釋放。

環保少女童貝里（Greta Thunberg）17日在德國礦場抗議時被警察扛走逮捕。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、路透社報導，德國能源巨擘「RWE」與政府達成協議，計畫將西部北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）已荒廢的村莊呂策拉特（Lützerath）夷為平地，以擴建9公里外的露天煤礦場「Garzweiler 2」。

2年來環保人士持續占領呂策拉特村抗議，他們認為德國不應該開採更多褐煤（Lignite），反而應該專注於發展再生能源。最近幾周抗議活動攀上高峰，14日數千名環保人士齊聚「Garzweiler 2」的露天礦場，童貝里當天也參與示威活動，她致詞時表示：「我們需要停止破壞我們的星球，以及為了短期經濟成長及企業貪婪犧牲人們。」

童貝里14日其實就已經被逮捕過一次，不過隔天她又回到抗議現場。

環保少女童貝里（Greta Thunberg）17日在德國礦場抗議時被警察扛走逮捕。

德國警方表示，昨日一大群抗議人士突破警方封鎖線、侵占露天礦坑，警方擔心連日下雨導致礦坑土石鬆軟，大批人士在鬆軟土石上活動可能引發危險，因此強行將抗議人士從「危險區域」帶走，其中也包括童貝里，德國警方發言人胡爾斯（Christof Hüls）表示，「我們知道她是誰，但她沒有VIP待遇」，胡爾斯也補充說童貝里被捕時並沒有反抗。

畫面顯示3名員警將童貝里整個人扛起，她態度相當冷靜，還露出微笑。後續童貝里被送上警車，被外媒拍到對著鏡頭比讚。

環保少女童貝里（Greta Thunberg）17日在德國礦場抗議時被警察扛走逮捕，她坐上警車後對著媒體露出笑容比讚。（圖／路透社）

德國警方在確認過身份後已經將她釋放。