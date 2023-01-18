強制戴口罩抗疫規定可望在本周鬆綁，加上韓國政府對顯示器產業祭出接近上兆韓元政策性補助，但韓股18日並沒有因為前述利多而上漲，反而是農曆長假這個周末即將來到，交投顯得較為清淡，疲弱的大盤目前在2,358.35點，跌21.04點或0.88%。不過，韓元卻小升。

韓國政府宣布，2023年將要提供顯示器業者9000億韓元，約7.26億美元資金活水，幫助投資高端技術並促進出口。除資金援助外，韓國政府還計劃投資2115億韓元用來研發，目標是創造新的OLED市場以及開發相關零組件、材料以及設備等等。不過業者似乎不領情，像是LG Display就跌1.13%。

韓國政府18日表示，因已度過冬季疫情高峰期，本周會決定是否取消室內還是戴口罩的現行規定。上周平均每日新染疫者為42,938，連續3周下降。同時，重症患者為439人，創五周以來最低。因此，外界認為解除此禁令機會很大。

權值股中，三星電子跌1.5%，SK海力士跌0.8%。不過，電信大廠SK Telecom漲1%，受到去年航空運量成長16%的激勵，大韓航空也漲1.3%。

韓元兌一美元匯價在1,236.8價位附近，韓元小升1.9元。