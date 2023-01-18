海瑞溫斯頓 (Harry Winston)珠寶向來以奢華大氣著稱，寶石碩大且幾近完美無瑕，不僅保值，且更具增值空間，今年一開春海瑞溫斯頓推出兩件全新鉅作，一是New York系列718 Marble Marquetry系列，一是New York系列Fifth Avenue Arch藍寶石系列，分別呼應紐約白日街頭繁花似錦、夜晚燈火通明的城市美景。

海瑞溫斯頓發表New York系列 718 Marble Marquetry錳鋁榴石鑽石耳環與錳鋁榴石鑽石項鍊。（Harry Winston提供）

於1932年創建於紐約的海瑞溫斯頓，一直以紐約這座城市為創作設計的靈感，紐約的街景、建築景觀或是著名地標，透過精湛卓越的工藝，幻化為海瑞溫斯頓珠寶，其中又以New York和Traffic系列珠寶最具代表性，從設計細節中，不難窺看出活潑、歡悅又充滿活力的紐約都會風情。

海瑞溫斯頓New York系列 Fifth Avenue Arch藍寶石和鑽石項鍊。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓 New York系列 718 Marble Marquetry錳鋁榴石鑽石耳環。（Harry Winston提供）

全新登場的New York系列Fifth Avenue Arch頂級珠寶，以紐約第五大道旗艦店的標誌性拱門建築為靈感，水滴型切工的藍寶石與鑽石展現耀眼璀璨的迷人光彩。另一組New York系列718 Marble Marquetry頂級珠寶系列，則是以第五大道718號旗艦店的複雜大理石放射狀設計為靈感，猶如閃耀的星星或綻放的花朵。

海瑞溫斯頓New York 系列Fifth Avenue Arch藍寶石和鑽石耳環。（Harry Winston提供）

另有時尚簡約的海瑞溫斯頓Traffic系列，此系列以長形切工鑽石和圓形明亮式切工鑽石，巧妙呼應紐約喧鬧街道上川流不息的人潮與目不暇給的燈光。