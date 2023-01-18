民進黨日前猛攻桃園停水事件，外傳是要為前市長鄭文燦入閣造勢，桃園市長張善政18日表示，不評論臆測說法，直指不管藍綠誰執政，任內都有災變，也都是用戰戰兢兢態度處理突變事件，他也宣布要建立「戰情室」，彙整各種1999通報資料，更系統化、制度化和資訊化處理突發狀況。

外傳綠營民代、前官員狂打桃園大停水事件，是要為前市長鄭文燦入閣當副閣揆造勢，讓大家懷念鄭文燦的執政。桃園市長張善政18日主持春節連假前最後一次市政會議前受訪表示，不評論這種臆測，直指大家都很清楚台水是中央管轄，但面對市民第一線的服務，市政府有責任擔負起溝通的角色。

張善政指出，上次停水以後又陸續出現2次漏管事件要緊急搶修，期待台水維持穩定供水，桃園1999的服務專線過年期間也不打烊，萬一市民還是碰到停水事件，1999專線隨時準備替大家服務。

張善政也提到，局處首長官員都不時要面對突發事件，不只是台水、台電問題，像前2天觀音就發生工廠大火，他請大家回憶一下，災變不分藍綠執政，不是誰在任就會比較多或比較少，鄭文燦任內也有火災等災變，不管是誰執政，都是盡力在處理突發事件，將來4年、8年不排除桃園還會有出現意外災害，都是難免，桃園市政府都會用戰戰兢兢的心態來面對可能會出現的災變。

張善政也在市政會議中呼籲局處長要能居安思危，突發狀況要能更系統化、制度化和資訊化處理，直指日前停水是里長、議員打給他通報，認為1999專線要落實、不分身分都能隨時諮詢通報，進線後要有更細緻的處理流程。

張善政進一步解釋，若有很多人通報停水、電資訊，要啟動資訊化作業，很快從通報資料看出停水電集中區域，進而推測停水地點，和台水建立良好互動，經過一次事件要想得更遠，絕非把當下停水事情解決過了就好。

張善政強調要未雨綢繆，像是大規模停電恐釀路口紅綠燈失能等狀況，交通、警察局要能提早準備，他也宣布要建立戰情室，彙整各種突發狀況，讓相關局處主管在任何時間看到第一手資訊，而非打電話問來問去，落實系統化、制度化和資訊化。