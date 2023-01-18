民進黨主席當選人賴清德今天正式接任黨主席，曾代理黨主席的高雄市長陳其邁感謝副總統賴清德願意承擔民進黨的改革重任，期許他就任黨主席後，能夠團結黨內、傾聽民意，持續推動國家進步及贏得2024總統大選勝選任務。

陳其邁表示，黨主席的工作是一種承擔，因此他要特別感謝副總統賴清德副願意承擔此改革重任，期盼他在就任黨主席後，除了團結黨內外，最重要的工作還包括未來持續推動國家的進步，及2024總統大選勝選，這些責任都非常重，可以說是任重道遠，他也期許賴主席能夠持續謙虛的傾聽民意。

陳其邁指出，面對九合一選舉民進黨大敗，許多支持者有高度期待，因此他希望新任的黨主席可以持續回應民意，推動黨的團結改革。

陳其邁說，他在代理黨主席期間，最掛心的還是市政工作，如今他代理黨主席工作終於告一段落，他還是會一樣持續地拚拚拚、緊緊緊，希望高雄市各項市政工作可以全力推動。