高挺英拔的永慶房屋經紀人狄信伯，過去曾經做過會計、餐飲、通訊業務。最後挑戰房仲產業，轉職3年內，就成功達成買車買房、結婚生子的人生目標。如今狄信伯平均月收6位數，年收上看2百萬元！他表示，當初為了結婚、成家等夢想，嘗試很多不同工作，都覺得離實現夢想很遙遠。直到加入永慶房屋後，收入大翻倍，才成功實現夢想！

結婚、買房都需要錢 房仲工作成了圓夢機會

狄信伯在大學時期就讀財金科系，畢業後順利進入公司裡擔任會計。然而喜歡與人交流、體驗新事物的他，很快就對必須長期坐在辦公室裡、從事文書作業的工作感到厭煩；也對幾乎沒有漲過的薪資感到不滿。於是狄信伯決心挑戰業務工作，便從通訊業務開始做起。擅長與人交流的他，業績相當不錯，每個月可領到7~8萬。雖然薪水略有起色，但是每天工作都要講上10個多小時，幾乎沒有休息時間。不僅聲音啞掉，就連身體也出問題。

而且8萬月薪雖然高，但是如果想要在短時間內完成跟女友結婚、買房成家等夢想，依然不夠，於是狄信伯再次決定轉換跑道。後來狄信伯從朋友中認識到房仲工作收入沒有上限，只要願意努力，就會有高薪機會，因此決定為自己拚一把。

新人來永慶有團隊當靠山 狄信伯第2個月就成交！

「當時我比較各家的房仲業者，永慶房屋不僅僅提供給新人的保障比較多、制度也很完整之外，強調『團隊合作』的精神，也是我比較在意的一環。」狄信伯表示，自己雖然做過業務工作，但是在房仲業裡自己還是菜鳥，在團隊合作的模式下，除了能從學長姐的服務中學習，讓自己成長快速之外，也更有成交機會，不會白忙一場。

進入永慶之後，狄信伯本來很擔心公司裡的前輩會不會以為新人都是為了保障底薪而來，時間到就閃人，而不願意傳授寶貴經驗。「但我發現其實是我想多了！不管是師父、店長，還是學長姐，都很樂意指導我！」狄信伯開心表示，透過永慶房屋完整師徒訓練和團隊服務的模式，讓他在加入永慶短短2個月就順利成交！

加入永慶3年娶妻買房、5年資歷年收上看2百萬

憑藉著自己的努力，以及永慶房屋的誠實品牌，讓狄信伯始終不缺乏服務機會。加入永慶3年，他就成功達成當初轉職時的人生目標，順利結婚、買車、買房。現在5年資歷的他，不僅已經躋身百萬年薪俱樂部，年收更上看2百萬！「永慶每一年都會根據經紀人的表現頒發『幸福成家基金』，光是那一份獎金，就比別人的年薪來得高！」

面對這樣的好成績，狄信伯的心情顯得雲淡風輕。「在永慶裡，3年內達到年收百萬、成功買房買車的人其實非常多。我不會覺得我自己特別幸運、或是有什麼過人之處，才能達到這樣的收入。其實我只是跟著公司的指導，一步步穩穩地走，就達到這樣的成績了。」然而狄信伯卻話鋒一轉，「很多在外面跟我同年的同學和朋友們，他們很多人可能還在外面租房子、可能月領6、7萬，除了繳房租還要照顧小孩，被迫當月光族。如果我當初沒有來永慶服務，可能我也還跟他們一樣，感觸很深。」

永慶團隊服務精神 人人都能成功

被問到房仲是種「一將功成萬骨枯」的職業嗎？狄信伯表示，其他地方他不敢說，但是永慶房屋絕對沒有這樣的現象。「我在永慶裡服務5年多，感觸很深的是所有夥伴們都很樂意提供協助。臨時需要幫忙、或是需要跨區要資料，就算是沒見過面的學長姐，也都很願意幫助你。透過這些學長姐們的協助，很容易就能給客戶滿意的服務，也因此就容易創造成交。」

狄信伯還補充，永慶房屋「幸福成家基金」的領取資格，就能證明公司願意幫助每一位想要成功的同仁。「公司每年都會提供經紀人最高250萬元的『幸福成家基金』，很多人會認為這種獎金就是看得到吃不到，業績一定要超好、或是年資一定要超久才能領。但其實領取資格不限職級和年資，而且各種業績級距都有獎金可以領，我加入沒多久就領到了。基本上只要有努力，就領得到！」

狄信伯分享，自己過去從事過很多不同工作，但他最後在永慶房屋找到了高薪、同時也能維護生活品質的職業。狄信伯鼓勵所有渴望高薪的求職者，給自己一次勇敢挑戰的機會。「公司提供很多福利，今年2月1日到12月31日錄取報到的業務新人又有期間限定的『前12個月每月5萬』收入保障，其實真的沒有什麼好損失的。來了不適合，不會有什麼損失；但是一旦成功，你的人生就翻轉了！」狄信伯笑說，「而且成功的機會還很大！」