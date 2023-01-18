談及當前就業情勢，大陸國家發改委政策研究室主任金賢東18日表示，大陸政府將幫助有關企業和個體工商戶走出困境、提振信心、恢復活力，千方百計穩定擴大就業職缺，並強化重點群體就業幫扶，積極創造在「家門口」的就業機會。

澎湃新聞報導，金賢東在大陸國家發改委新聞發布會上表示，國家發展改革委將認真落實中央經濟工作會議決策部署，圍繞高品質充分就業，落實落細就業優先政策，健全就業促進機制，重點做到「五個強化」。

一是強化宏觀政策落實。金賢東稱，著力擴大大陸國內需求，綜合施策釋放消費潛力，穩步推動生活服務消費恢復，積極擴大有效投資，推動外貿穩規模優結構，推進製造業轉型升級，壯大戰略性新興產業，加快發展現代服務業，努力培育形成更多就業增長點。

其次是「強化紓困穩崗擴崗」。落實疫情防控優化措施，持續推進降成本工作，保持必要政策支持力度，幫助有關企業和個體工商戶走出困境、提振信心、恢復活力，千方百計穩定擴大就業職缺。

金賢東還稱，三是強化創業帶動就業。深入開展創業帶動就業示範行動，進一步發揮雙創示範基地引領帶動作用。持續優化創新創業環境，堅決清理取消對就業創業的不合理限制，支援和規範發展新就業形態。

至於強化重點群體就業幫扶面向上。金賢東表示，完善重點群體就業支援體系，促進農民工外出務工和就近就地就業，通過以工代賑、易地扶貧搬遷後續扶持等方式，積極創造在「家門口」的就業機會。以推動高品質發展提供更多適合高校畢業生的就業職缺，拓展各類企業、城鄉基層等就業空間，擴大高校畢業生市場化社會化就業，支持青年群體自主創業。加強對脫貧人口、殘疾人等困難群體就業兜底幫扶。

此外，金賢東還稱，大陸國家發改委還將強化人才培養培訓。深化產教融合、校企合作，推動職業教育高品質發展。共建共用一批公共實訓基地，促進職業技能培訓提質增效，著力緩解結構性就業矛盾。