大陸富商汪小菲日前與張穎穎公開認愛不久，於15日驚傳情變，隔日張穎穎就在微博回嗆張蘭並坦承雙方已分手，但汪小菲不肯分手還衝去她家，甚至公開汪小菲疑似酒後求婚訊息，但她仍決心分手，但發出後不久，又火速刪除，讓網友霧裡看花，甚至仍不斷在貼文底下留言，而張穎穎也親自回應酸民並暗諷汪小菲一家。對此，張蘭在直播再度反擊張穎穎。

張穎穎16日在微博回嗆張蘭「為了流量每天罵人」，還表示「過往哪個沒被您罵過，忘了您給我發的語音喊寶貝兒，讓我多關心小菲多照顧他了？所有的東西都有記錄，別再逼我了。」隨後又公開多張汪小菲求婚對話截圖，表示「謝謝你懦弱的愛，我不堪重負，好好聽你媽媽的話吧。很愛過，很恨過，現在我也不恨了，都是命運。」但之後又將文章及照片刪除，讓網友只能在她最後一則回應張蘭的文章裡不斷留言。

其中一名網友看到張穎穎公開截圖後還在留言處分析「汪小菲會瘋不是沒有理由的，一個前妻、一個老媽、一個三兒，哪個都不是省油的燈，天天圍繞著這些個人，不瘋才怪，怪不得直播的時候看起來瘋瘋的」，竟意外釣出張穎穎回應「說反了，誰接觸他家誰會瘋，再好的人也會被逼瘋」再度引起大批網友留言詢問「那你為何麼還不走」、「為啥不分手呢，還不是看中人家的錢」等，因此登上熱搜。

張穎穎回覆網友卻再度遭到攻擊。（圖／微博@張穎穎）

而張蘭繼昨日趁著回覆網友問題大罵張穎穎「齷齪」後，今日又有新動作。她開直播時，因一旁男性工作人員遲遲不開始，便問他「有什麼呢？」，男子則意有所指的表示「有熱搜」、「是那個啥」，張蘭明白後接著表示「喔~~去去去，嗡嗡叫的那個」男子則回應「對，嗡嗡叫的」。雖兩人對話都沒有指名道姓，但此前張蘭便曾開直播大罵張穎穎是不勞而獲的寄生蟲、臭蟲等，再度開戰張穎穎。