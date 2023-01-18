人本教育基金會與范雲今召開記者會，要求教育部對本案進行調查、懲處相關人員，教育部也應檢討相關規範。(邱新博攝)

人本教育基金會今指出，國立東港海事學校去舉辦畢業旅行，但出發前，校方竟要求所有學生把行李打開以便檢查、甚至校長坐視不理，學校明目張膽的侵犯學生人權、並違反《學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項》。專委詹雅惠更曝校方在校安通報說是「例行檢查」，對此人本教育基金會、民進黨立委范雲等都要求，對本案進行調查、懲處相關人員，教育部也應檢討相關規範。

人本教育基金會與范雲今召開記者會，人本基金會說明，他們接獲學生投訴，國立東港海事學校去年12月14日舉辦畢業旅行，出發前學務主任竟要求所有學生把行李打開以便檢查，有學生不願被翻查私人物品，主任教官卻表示：「大家都翻啊…又不是只有（你）」執意檢查，並要求該生自己動手將私人物品從行李中翻出來，並打開供其查看。

人本基金會校安中心主任張萍表示，這不是發生在監獄與極權國家，而是在台灣，校長在場也默不作聲，主任教官知道學生在錄影也無所謂，校園行政目無法紀。檢察官要搜索前都要開立搜索票，學校竟公然侵害學生隱私權，要求教育部查處校長、學務主任、主任教官的責任。

依照教育部《學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項》28、29條規定，除非有相當理由及證據足以認為學生涉嫌犯罪或攜帶違禁物品，或為了避免緊急危害，否則學校不得搜查學生身體及其私人物品；而且學校搜查時，還要有二位以上的家長會代表、學生會幹部或教師陪同，並全程錄影。

范雲表示，2021年6月，教育部宣稱完成全台灣4148所國高中小學校的校規檢視，也在去年完成修正各校黑心校規，其中包含「搜索個人物品」的黑心校規樣態，應該也都修正完畢，但侵害學生人權事件卻仍不斷發生。

范雲表示，教育部除了對本案應進行調查外，更應追究責任，也應提出更有效的方法，向全國教職員宣導，確保所有推動兒童權利及校園民主化的法規在校園中被落實。最後，更應檢討「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」搜查條款是否違反法律保留原則與「兒童權利公約」，並研議修正。

國教署專委詹雅惠表示，對於個案學校，國教署將成立專案查處學校處理流程，並且要求學校針對疏失責任檢討改善。她指出，本次個案屬於實務執行面的部份，將再加強學校實務、執行端的宣導，並以行政督導考核來落實。

詹雅惠也說，先前有接獲學生陳情此案，經學校透過校安通報回應，校方稱是在出發前做行前說明，「進行例行性的檢查」，也讓范雲直呼是「例行性違反規定」顯然教育部對學校的管理者的宣導不足。