台灣人春節最想去哪？Google指出，台灣人在Google地圖上尋找路線、互動最多的是高鐵台中站和台中火車站。市長盧秀燕表示，「很高興！」，代表台中是全國熱門旅遊地點，大家關注搜索就是要來台中，市府會持續加強各方面建設、做好各種準備，歡迎大家春節期間到台中遊玩。

台中市長盧秀燕今天上午出席梧棲國小，新建B棟教學行政大樓啟用典禮。對於報導指出，台灣人春節最想去哪？Google指出，台灣人在Google地圖上尋找路線、互動最多的是高鐵台中站和台中火車站，媒體問盧秀燕的看法？

盧秀燕表示，「很高興！」，代表台中是全國熱門旅遊地點，大家關注搜索就是要來台中，市府會持續加強各方面建設、做好各種準備，歡迎大家春節期間到台中遊玩。

盧秀燕指出，台中有百年歷史文化建築及現代化都市設施建築群，是最好的城市，歡迎大家來台中「走春」。(陳世宗攝)

盧秀燕強調，台中天氣相對穩定，市民熱情，有城市風貌、鄉村趣味，有山有海及平地，也有百年歷史文化建築及現代化都市設施建築群，是最好的城市，歡迎大家來台中「走春」。