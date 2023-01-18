中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價18日報6.7602元，較上個交易日跌380基點（bp），兩連跌，至近一周新低，上個交易日報6.7222元。在岸人民幣（CNY）18日開低128bp，報6.7780元，上個交易日收盤報6.7652元。

10：21在岸價報6.7766元，離岸價報6.7783元。

渣打銀行發表報告稱，受益於中國經濟復甦或快於預期、資本流入增加、更多利於增長的措施，預計人民幣匯率在第一季將進一步升值，將第一季末美元兌人民幣預測從7.05元調升至6.7元。

渣打同時指出，春節假期後出口商季節性結匯需求可能放緩，同時包括遠期售匯風險準備金等逆周期措施可能退出，這些因素將抑制人民幣強勁勢頭。

俄羅斯央行表示，隨著盧布與人民幣之間的交易量持續增長，正推出一種新的與人民幣的貨幣互換工具，每日最大交易量人民幣100億元。俄羅斯央行指，新工具旨在限制匯率在暫時失衡情況下的波動。