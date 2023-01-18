32歲「大馬女神」林明禎擁有甜美臉蛋與傲人E級身材，IG吸引138萬粉絲追蹤，被封為「真人版娜美」。近年她將演藝重心轉至香港，在港片《飯戲攻心》飾演甜美又性感的網紅，開出亮眼票房，更一舉入圍第29屆「香港電影評論學會大獎」影后，令她激動不已。

本屆「香港電影評論學會大獎」最佳女演員競爭激烈，入圍者包括鄭秀文《流水落花》、袁澧林《窄路微塵》、余香凝《緣路山旮旯》、林明禎《飯戲攻心》以及金馬影后張艾嘉的《燈火闌珊》，而本屆由鄭秀文相隔22年後再度奪得最佳女演員。

雖然無緣得到影后，但入圍的好消息依舊令林明禎相當喜悅，笑著表示自己喊了快一萬次「不敢相信」，能夠跟一群實力超群的女演員一起入圍，讓她感動道出：「雖然只是入圍，但卻好像收到一個大禮物，剛剛去居酒屋大吃一餐，喝了很多sake（清酒）。」

事實上，林明禎曾經透露，在《飯戲攻心》中合作多位香港眾多實力派演員，讓她壓力山大，「不只黃子華，鄧麗欣、王菀之、張繼聰他們的演技都超靈活的，我們第一次讀本，就讓我緊張到不行。」她記得第一場戲，便是飾演黃子華的假女友被帶回家吃飯，「我那時真的好緊張，而且他們即興演出的能力超強，但後來我有一場天台戲，也能即興加詞、加動作和子華哥對戲了，讓我非常難忘。」

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