為了拓展新北產品，推廣至全世界，新北市府今年持續辦理國內外參展、線上國際參展的補助計畫，鼓勵業者主動爭取海內外訂單，提升品牌知名度，該補助計畫將分3梯次申請，第一梯次申請截至今年2月10日，只要提送完整申請資料，經審查通過，市府會衡酌給予補助。

經發局長何怡明說，市府2015年辦理「鼓勵廠商國內外參展補助計畫」，希望業者參與國際工商展售活動，擴大與國內外買主接觸的機會，拓展轄內產業形象和貿易商機，2020至去年受疫情衝擊，各國展覽場次急凍，市府仍持續協助超過580家廠商，核定超過1235萬元補助。

市府去年也透過參展補助計畫創造約6.7億元的商機，今年疫情趨緩解封，實體展覽也陸續恢復舉辦，預期今年參展、拓銷活動將恢復正軌，市府也會帶業者拓展多方貿易，增加曝光率，像是亞恩生醫公司去年參加「美國生殖醫學會（ASRM 2022）」，展期間吸引超過250萬元商機。

另外，光學儀器廠華堂光學公司也在國內參展部分，獲得市府補助資源，參與「ATLife 2022臺灣輔具暨長期照護大展」，爭取約120萬的訂單業績，今年疫情趨緩，業者參展有望再創佳績。

經發局指出，今年補助計畫將製造、雲端運算、國際物流、生技醫療、數位內容、綠色能源、ICT、人工智慧應用等領域列為優先補助對象，第1梯次已開放受理，第2、3梯次預計3月、7月時開跑，延續疫情的線上國際參展補助項目，鼓勵廠商數位轉型。

其他領域的業者若欲對外推廣拓銷，也可以提送資料，若審查通過，參與國外展覽補助金額最高為8萬元，國內展覽最高可補助4萬元，線上國際展覽參展補助金額最高為2萬元，詳情可至經發局網站（https://reurl.cc/rZWoxZ）查詢。