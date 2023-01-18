搶在虎年最後交易日，國內首檔金融多重資產基金「中國信託ESG金融收益多重資產基金」17日正式成立。中信投信指出，多重資產基金已成為2023年熱度最高的產品類型，而聚焦金融主題的多重資產基金更擁有三大優勢，有望成為兔年投資人新寵。

中信投信表示，受金融市場不確定仍高影響，投資氣氛較為保守，台灣投信因應市場需求，多重資產型基金發行熱度大增，此趨勢自2022年下半年特別明顯，在22檔新基金送件中，就有半數為多重資產基金。

中信投信指出，全球股市經修正後，金融股估值更具吸引力，而市場進入高利率時代，有利大型銀行成長加速，且營運效率為金融海嘯以來高點，金融產業更具韌性。整體而言，聚焦金融主題的多重資產基金，擁有評價具吸引力、財務表現穩健、信用風險低等三大優勢。

中國信託ESG金融收益多重資產基金經理人張勝原表示，美國大型銀行股預估本益比自去年初的12.5倍下修至8.8倍，若與標普500指數比較，相對估值約53％，低於過去25年均值的約74％，意味金融股投資價值逐漸浮現，且估值較標普500指數更具吸引力。

而美國財報超級周開跑，美國大型銀行已陸續公布去年第四季財報，受惠高檔利率及放款穩健成長，淨利收均較前年同期突破性成長，其中摩根大通銀行淨利收年增48％至203億美元，美國銀行淨利收年增29％至147億美元，主要受惠較高的利率及放款穩健成長。

張勝原指出，從去年第四季財報可看出美國大型銀行不僅營運持續改善，更「晴天儲糧」、為今年不確定性增加更多防禦力，不良資產及呆帳損失金額也是數十年來新低，在資本充裕、流動性良好之際，更能抵禦經濟衰退風險。

整體而言，張勝原表示，因高利率會提升非金融業資金成本、進而影響獲利表現，反觀利率最敏感的金融業能從中受惠。同時，國際大型銀行在金融海嘯後持續改善資本結構，讓金融股債能發揮相對亮眼的防禦效果，在景氣下行大環境中更能達到攻守兼備的收益。