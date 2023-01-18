雲林縣政府為推廣螢火蟲生態旅遊，於古坑鄉華山小天梯步道、山豬湖步道設置2處螢火蟲生態復育池，18日結合華山國小師生淨山活動，由雲林縣長張麗善帶領大家在生態池周邊栽種原生植物，讓生態池與周邊環境融為一體，吸引螢火蟲來訪，未來將結合在地居民、學校師生共同維護生態池，打造最閃亮的螢火蟲之家。

雲林縣政府推廣螢火蟲生態旅遊，於古坑鄉設置2處螢火蟲生態復育池。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

張麗善18日前往古坑華山地區，與華山國小師生一起復育螢火蟲，她表示要推廣螢火蟲生態旅遊，首先就是要創造適合螢火蟲繁衍的友善環境及適宜棲地。近幾年來雲林縣重視生態保育、推廣友善農耕，古坑地區已自然形成多處螢火蟲繁衍環境，甚至連平地也出現多處螢火蟲群聚棲地。

張麗善說，螢火蟲是環境生態重要指標，環境乾淨與否攸關其生存與繁衍，水質好、無農藥汙染的環境才能吸引螢火蟲造訪，推廣生態賞螢是附加價值產業，保護環境不受破壞，實行永續農業，讓山林得以生生不息，才是保育螢火蟲的最終目標。

縣農業處處長魏勝德提到，古坑生態資源豐富，每年4至5月是最佳賞螢期，為帶動地方產業發展，縣府積極行銷賞螢活動，不過經營生態產業無法一蹴可及，一定要有穩定的螢火蟲族群，這也是要積極復育螢火蟲的原因。除此之外，也要有更多賞螢族群與商業營運模式，賞螢產業才能永續發展，因此將持續舉辦各種螢火蟲季推廣活動。

魏勝德說明，設置於華山的2處小型螢火蟲生態池，周邊皆採用當地石頭堆砌而成，完全沒有使用水泥，水池深約50至60公分，池底部鋪設土壤，以自然生態工法施作，營造最適合螢火蟲的繁衍棲地。此次植栽活動除了種樹，也搭配山區常見綠美化植物，讓生態池能夠完全融入周邊環境。