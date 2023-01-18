郭書瑤（瑤瑤）擁有E級好身材和甜美臉蛋，早年以一支廣告走紅，曾順勢推出專輯，最近她又回到歌手身分，睽違3年推出最新單曲〈膚淺〉，MV中她穿中空膚色裝，上露超巨上圍和小蠻腰，一個趴地動作將她鍛鍊已久的蜜桃臀曲線嶄露無遺，在MV中還有許多暗示和男主角床戰的18禁動作，並脫下外袍露出性感睡衣，看了讓人臉紅心跳。

郭書瑤近年常在社群網站分享練舞成果，近日她正式宣布要推出最新單曲〈膚淺〉，光是歌詞「現在只剩我和你，想要什麼場景跟劇情，我都能配合你」就相當有挑逗意味，而MV中可見她時而趴在地上跳單人舞，大秀S曲線和想入非非的美臀形狀，時而又和男主角在樓梯邊一路熱舞到床上，曖昧的姿勢和體位更讓網友噴鼻血不已。

郭書瑤趴地露蜜桃臀。（圖／翻攝自郭書瑤 yaokuo Youtube）

對此，郭書瑤也在IG親自宣傳新作品，寫下：「注意，就是這麼突然要發單曲，還開了YT！之後也會很突然的發表MV哦」，引來藝人好友紛紛回應，陶晶瑩說：「好辣好辣又好可愛」，陳零九回：「厲害喔」，張景嵐笑說：「我膚最淺！」，安心亞回：「我也膚淺」。

郭書瑤在MV中脫衣。（圖／翻攝自郭書瑤 yaokuo Youtube）

而郭書瑤過去曾和《大學生了沒》節目班底金陽、「SpeXial」前成員王以綸交往，但與王以綸的戀情曝光一年後就傳出分手，當時媒體報導，好友稱郭書瑤開始熱戀期常一股腦地迎合對方，所以才會被拍到當眾親吻王以綸，但冷靜下來後，兩人感情也轉淡，去年520，瑤瑤出席活動時坦言已經單身兩年，但她不急著交新男友，直說：「且走且看，把自己過好比較重要啦！」