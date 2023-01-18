台中一名媽媽日前發文投訴某國中體育班，稱兒子去年7月入學後，2個月內遭同學「性霸凌」3、4次，質疑學校、教育局、球隊沒作為。教育局指出，因被行為人的家長決定直接走司法程序向少年法庭提告，向校方提出要求不做性平調查，性平會去年9月底決議尊重被行為人的家長意願暫不調查，並將行為人記一支警告。

教育局說明，去年9月9日校方向教育局進行學生對學生性騷擾校安通報，隨即要求校方按規定盡速調查以維護學生權益，校方將雙方訪談紀錄及家長的要求送性平會，因被行為人的家長決定直接走司法程序向少年法庭提告，向校方提出要求不做性平調查，性平會去年9月底決議尊重被行為人的家長意願暫不調查，並將行為人記一支警告。

教育局表示，據了解少年法庭去年11月20就此案展開調查，法官建議被行為人的家長應進行學校性平調查，家長遂要求校方繼續展開調查，校方隨即積極展開性平調查，教育局也要求校方盡速按規定調查，釐清真相，以維護學生權益，日前校方已完成訪談紀錄，積極調查中。

教育局指出，這段過程中教育局及校方尊重家長的意願，並提供家長相關資訊，包括學校性平申訴程序及校內外的救濟管道，並將權益仔細告知家長，輔導被行為人轉學之後，教育局要求校方持續關心，與轉學的學校性平窗口保持聯絡，維護學生權益。