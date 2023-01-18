萬物皆漲，面對雞蛋成本逐年上漲，超商茶葉蛋也跟著漲價，有網友指出過去超商一顆茶葉蛋只要10元，現在漲到13元，聯名款更貴，一顆要價20元，感嘆回不去了，不過有網友指出，其實還有2間凍漲，7-11跟OK是最後希望。

原PO日前在PTT發文，以往超商茶葉蛋一顆只要10塊錢，現在全家、萊爾富一顆賣13元，「聯名的、有噱頭的一顆還要20塊，直接怒漲三成，哭阿」，而且感覺近期還會再往上漲，「以後要買到10塊錢的茶葉蛋是不是無望了？」

文貼出後引起網友討論，紛紛大喊回不去了「以前一顆7元」、「最早茶葉蛋好像5塊還7塊才是真的回不去」、「7-11所長的就要18元」、「7-11明明還沒漲，雖然我覺得也快漲了」、「現在光雞蛋成本就多少了，還沒算煮的工錢」、「明年你會懷念13元茶葉蛋」、「翻了一倍超過」。

但也有人表示，7-11及OK超商一顆茶葉蛋還是10元，沒漲價，「只有全家漲吧？7-11凍漲」、「萊爾富跟全家有漲，OK跟7-11沒漲」、「其實OK也沒漲，但店太少了」、「剩小七了，10元的最後守護者」。