隔晚美股假後復市，三大指數個別發展，道指受高盛股價急跌拖累，收盤跌391點；那指微升創七連升；反映中概股表現的金龍中國指數挫逾3％。恒指18日早小幅開低後走高；A股上揚。

恒指開低62點或0.29％報21,514點，10：22報21,650.42點，升72.78點或0.34％。

個股表現方面，騰訊最新獲批遊戲版號，股價高開1.7％報380港幣，股價創逾半年高。網易亦獲遊戲版號，高開4.8％報140港幣。

阿里巴巴開低1.4％報112.9港幣；美團開低1.6％報162.1港幣。京東開低3.1％報232.2港幣；百度開低3％報128.1港幣。

A股部分，上證指數開盤報3,227點，升3點或0.1％；現報3,230點，升6點或0.2％。深成指開盤報11,813點，升12點或0.11％；現報11,802點，升1.54點或0.01％。

各類股普遍走揚，電力、石油、化工、煤炭、房地產、有色金屬、鋼鐵、水泥股走穩；金融股偏弱。