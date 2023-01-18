劉亦菲（左）首度主演時裝現代劇。（MyVideo提供）

由「仙女姐姐」劉亦菲和「現男友」李現主演的MyVideo跟播的清新治癒愛情劇《去有風的地方》，講述劉亦菲飾演辭職後到雲南短住的許紅豆，意外邂逅了李現飾演放棄高薪回鄉興業的謝之遙。

男女主角相處的化學反應充滿火花，兩人在朝夕相處後互有好感，李現丟直球告白，大半夜跑到劉亦菲家門前，更爬上對方窗台前，直問「我們現在到底算什麼關係」，劉亦菲說要給他開門，他還耍賴說：「不用開，就在這，能不能親，到底能不能親！」讓劉亦菲捧著他的臉獻上一吻，浪漫「窗台吻」令人心動。

兩人在確認關係前的互動也讓觀眾跟著心癢癢，有次為了拍攝宣傳廣告，兩人假扮成情侶入鏡，場外導演想讓氣氛更甜蜜，一直暗示兩人多點互動，劉亦菲便主動牽起對方的手，李現瞬間害羞，但這一牽，也讓兩人的愛情種子悄悄萌芽。

另外一場戲，兩人在戶外坐在帳蓬前看星星談心，因為天氣涼，兩人一起蓋了一條毛毯，劉亦菲累了就自然地睡在李現肩上，小倆口依偎在夜色中，讓網友直呼「曖昧氛圍把握得很好」、「還沒開始談戀愛就這麼甜」。

《去有風的地方》是李現繼2019年《親愛的，熱愛的》、《劍王朝》後時隔4年主演的新劇，他這次飾演演回鄉創業的暖男青年謝之遙，樸實打扮卻遮不住他極具男友力的形象和治癒笑容。

《去有風的地方》在MyVideo熱播中。