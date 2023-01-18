中國現代國際關係研究院軍控研究中心主任郭曉兵18日在大陸《環球時報》撰文指出，有美國媒體日前刊文稱，亞洲已進入前所未見大規模軍備競賽，還說亞洲正因此分裂為美日韓和中俄朝兩大陣營，軍備競賽面臨失控風險。在亞洲鼓噪陣營化和加劇對抗問題上，這篇文章只說對一半，亞太陣營對抗苗頭值得警惕。

郭曉兵稱，一方面，美國著力把亞太地區的軸輳式同盟體系改造為網絡式同盟體系，試圖打造亞太小北約。美日韓是華府著力經營的小多邊體系之一。美去年出台的《核態勢評估報告》提出要構建美日韓三邊或美日韓澳四邊延伸威懾磋商機制，在亞太仿照北約編織多邊核保護傘。日本則藉機大幅調整防務政策，準備大幅增加軍費並發展飛彈等非核戰略進攻力量，尋求實質性地突破「專守防衛」原則。但受制於日韓歷史矛盾與利益分歧，美日韓三邊機制尚難成為美主導的亞太安全機制新支柱。

真正被美寄予厚望的恐怕是另外兩個機制，一是地理上環繞東亞大陸的美日印澳四方安全對話機制，二是美英澳三邊安全合作機制（AUKUS)，同屬盎格魯撒克遜一系的三國在軍事高科技分享與合作上更敢蹭「紅線」，美英計畫幫助澳洲建造核潛艇並加強在極音速武器攻防、電子戰、網路空間、人工智慧、量子技術等領域合作。另外，美國《2023國防授權法案》授權向台提供100億美元軍援，並在台建設「區域應變軍備庫」，在亞太安全體系內繼續「以台制華」意圖明顯。

郭曉兵表示，與此同時，美國還著力推進北約亞太化。這表現在兩方面。一是把美國的亞太盟友拉進北約協調機制。去年，北約邀請日韓澳新參加馬德里峰會，共商所謂歐亞協同。二是把英法德等北約歐洲成員國的軍力派到亞太來。如果日後北約在烏克蘭危機中承受的壓力減小，北約成員國在亞太地區可能會更活躍。

加速推動亞太陣營化說明美國更沒有信心。回顧歷史，美國充滿自信時往往吆喝「超越遏制」「和平演變」「接觸擴展」，而在力有不逮並且內心焦慮時往往轉而籌畫拉攏盟國夥伴鞏固基本盤，之後尋覓時機「徐圖漸進」。它在歐洲藉烏克蘭危機「復興」北約就是出於這一目的，在亞太藉著炒作「中國威脅」再造聯盟體系也是出於這一目的。

郭曉兵認為，亞太陣營化將給地區帶來衝突和戰亂。最新一期美國《外交》雜誌有篇文章，題目就是〈華盛頓對軍事力量上癮的根源〉，指出冷戰之後尤其是「9．11」事件以來，美國的所謂對手並沒頻繁挑釁它，但美國在使用武力方面卻空前任性，以至於全世界超過一半的人將美國視為威脅。美國如此黷武的原因之一就是與其他國家相比，它擁有巨大軍事優勢。如果美國在亞太地區有了更加強大的同盟體系加持，它還能夠克制動武的衝動嗎？亞太地區會不會因此重蹈大中東和東歐的覆轍，從世界經濟發展的火車頭淪為戰火紛飛的修羅場呢？

郭曉兵強調，就連美國學者都擔心美國不能自我克制。包括中國在內愛好並聚焦和平發展的國家都會盡好自己職責，提醒美國亞太不是一個肆意妄為的地方。當然美國也亟須自我反思，歷史上針對中國搞東南亞條約組織為什麼搞不成？韓戰、越戰為什麼打不贏？防範危機和衝突是不是起碼要做到主權平等和相互尊重？