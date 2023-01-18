過年期間中天綜合台播出由金馬影帝黃秋生、金鐘視后謝盈萱所主演的《四樓的天堂》，劇中黃秋生飾演推拿師天意，作風神秘只接有緣客，謝盈萱飾演心理師張琪，不願接受傳統框架束縛，與母親有著解不開的難題，劇情藉由不同角色呈現出你我生活中所會遇到的難題，建構出複雜又無可奈何的心理狀態，人物透過進行特殊的推拿方式，重新找回最柔軟的自己。

謝盈萱認為和黃秋生對戲像在上表演課。（中天提供）

謝盈萱在《四樓的天堂》飾演事業有成且獨立的心理醫生，做事游刃有餘，但內心對付出感情卻有所恐懼，與母親更是自小就難以溝通，時常僵持不下，一直無從化解，而這些在身心上所受過的傷，其實都刻印在身體裡。直到她遇上飾演推拿師的黃秋生，藉由推拿由內而外疏通並化解心中的淤節，最終釋懷與過去和解。

戲外謝盈萱療癒自己的方式則是找事情來轉移注意力，把專注力完全投入，目前對她來說最療癒的事除了一邊整理房子，一邊斷捨離，另外還有重訓，她說，重訓過程是困難的，要不斷突破前一次的重量，雖說有時候會停滯不前，但看見肌肉成型的時候很療癒，畢竟追求的不就是這個嗎！

對謝盈萱來說，在一開始接到劇本時，會覺得怎麼有人想拍「討論靈性」的主題，真的太勇敢了，以劇集來說是不算主流的選擇」，與導演深聊後，謝盈萱對《四樓的天堂》的人物角色有了悸動，嘗試揣摩角色時，導演更是給了謝盈萱更多發揮空間，「從導演身上得到很劇場的氛圍，表演上嘗試更放鬆的方式，在拍攝中又可以很有安全感，從這次合作，感覺到只要願意，其實劇場和影視也可以有很舒適的融合。

這部戲是謝盈萱第一次與金馬影帝黃秋生合作，「緊張是必然的」，她形容自己就像是一個學生，看著這位教授級的大師，如何回應不同演員們呈現的表演方式，不論是當初第一次碰面讀本，或是每一場戲，過程都是非常難忘，「秋生哥會給我們空間和時間自己去摸索，基本上他看到對手給什麼，他都能夠回應，所以不管哪一場，都當是上一堂表演實作課程」。

由黃秋生與謝盈萱精彩飆戲的《四樓的天堂》自1月23日起周一至周五晚間8點在中天綜合台播出。